Aci Catena, la polizia locale a caccia di infrazioni con lo "street control"

Entrerà in funzione nei prossimi giorni ad Aci Catena una stazione mobile "street control" per il monitoraggio dei comportamenti degli automobilisti. Si tratta di un apparecchio che verrà installato a bordo delle automobili in dotazione alla Polizia Locale. A darne comunicazione è il sindaco del comune acese Margherita Ferro, insieme all’assessore alla polizia punicipale e vice sindaco Turi Messina e al comandante della polizia locale Sebastiano Forzisi.

"Lo 'street control' rileverà tutte le infrazioni del codice della strada, con particolare riferimento alle violazioni in materia di sosta selvaggia, revisione del veicolo e la mancata copertura assicurativa dei mezzi su strada", si legge in una nota del comune. Lo 'street control' sarà in funzione in tutte le arterie stradali comunali sia al centro sia in periferia e nelle frazioni catenote."