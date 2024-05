Aci Catena, multe agli incivili e bonifica delle discariche abusive

Ad Aci Catena il comune è in la lotta senza sosta contro gli incivili e i pendolari del lancio del sacchetto di pattume. L’amministrazione guidata dalla sindaca Margherita Ferro sta proseguendo un lavoro che ha portato a una massiccia operazione di controllo, repressione, sanzioni e bonifica in alcune zone del territorio comunale.

A eseguire le operazioni la polizia locale, guidata da Sebastiano Forzisi, i carabinieri, il Dec ( direttore esecuzione contratto – ditta appaltatrice raccolta rifiuti) Alessandro Coco, il sorvegliante Salvo Sparti e il responsabile comunale servizi ecologia, Francesco Agostino.

Le sanzioni sono scattate per 5 cittadini, di cui 2 recidivi provenienti da fuori comune. Controllate inoltre le discariche abusive in via Ricca e installate nuove telecamere. “Grande rispetto per chi osserva i calendari di conferimento e tipologia di rifiuto, battaglia contro chi si ostina a violentare le strade del nostro territorio. Saremo inflessibili”, commenta la sindaca Margherita Ferro, che ha partecipato alle operazioni di controllo e bonifica.