Aci Catena, picchia l'anziana madre per soldi e finisce in carcere per estorsione

Un uomo di 51 di Aci Catena, è finito in carcere con le accuse di maltrattamenti ed estorsione. Ad arrestare il presunto violento sono stati i carabinieri del paese acese. Le indagini, coordinate dal pool di magistrati specializzati in materia di violenza di genere hanno fatto emergere reiterati episodi di violenza dell'uomo nei confronti della madre 89enne. L'arrestato, aveva trovato ospitalità da parte dell’anziana madre dopo la fine del suo matrimonio e dopo essersi allontanato da una comunità di recupero per tossicodipendenti nella quale era in cura. Sin dall'inizio della convivenza l'uomo avrebbe tenuto comportamenti violenti nei confronti della madre, che sarebbe stata bersagliata da continue minacce e da richieste di soldi. Ad ogni diniego opposto dalla donna sarebbe seguita una reazione viloenta da parte del figlio. In un episodio l’indagato avrebbe anche costretto l'anziana madre a trscorrere la notte con la luce ccesa per impedirle di dormire. Nonostante il prolungato rifiuto della donna a denunciare tali comportamenti, preoccupata dal fatto di poter causare guai giudiziari al figlio, la donna ha deciso di porre fine alla scia di violenze di cui per troppo tempo era stata vittima e lo scorso 26 settembre, accompagnata da un altro dei suoi figli, ha denunciato le violenze subite.