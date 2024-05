Aci Catena, vessillo della Croce Rossa al Comune

Cerimonia di consegna della bandiera della Croce Rossa Italiana stamani al comune di Aci Catena, in occasione della settimana mondiale della Croce Rossa. La sindaca Margherita Ferro e l’assessore al Servizio Civile, Carmela Gammino, hanno ricevuto una delegazione della C.R.I., guidata dal presidente Simone Tringali, per il gradito omaggio del vessillo della croce rossa all’ente municipale, che sarà esposto da una finestra del palazzo di città, fino al prossimo 12 maggio

La ricorrenza, che celebra il movimento della Croce Rossa in tutto il mondo, mira a sensibilizzare le coscienze dei popoli, poiché la CRI opera per la tutela della salute e per una sempre maggiore vicinanza sociale, e nel pieno dell’emergenza umanitaria, causata dagli eventi militari in Ucraina e nei paesi mediorientali. Le attività svolte giornalmente sono, con tutta probabilità, la migliore celebrazione dell’ideale di Umanità che caratterizza la Croce Rossa; al tempo stesso, però, non si può lasciar trascorrere l’evento senza utilizzare l’occasione per mostrare alla cittadinanza le azioni svolte e far comprendere quale ricchezza rappresenti la Croce Rossa Italiana per il nostro Paese. A livello locale, si intende sottolineare la stretta collaborazione che la Croce Rossa Italiana, comitato di Acireale, comprensiva di tutte le sue unità territoriali, ha con le amministrazioni pubbliche. Con la consegna e la subitanea esposizione della bandiera della C.R.I., si è rinnovato lo spirito di collaborazione tra i due organismi. Oltre alla esposizione del vessillo, l’invito proposto dalla Croce Rossa comprende la illuminazione di rosso un monumento della città la sera tra il 7 e l’8 maggio 2024.