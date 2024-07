Aci San'Antonio, al via le iscrizioni per il nuovo micro nido comunale

Sono aperte da ieri, venerdì 5 luglio, le iscrizioni relative all’anno educativo 2024-2025 per il nuovo micro nido comunale, e per tutti i residenti nel Comune santantonese sarà possibile presentare domanda fino a mercoledì 24 luglio (secondo le modalità indicate sul sito web istituzionale dell’Ente).

La struttura, realizzata in via Eugenio Montale, nella frazione di Santa Maria La Stella, potrà ospitare fino a 14 bambini, 6 nella sezione “Lattanti” (3-12 mesi) e 8 nella sezione “Divezzi” (13-36 mesi) e sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 14:00 (con chiusura nei giorni festivi), da settembre a giugno.

In seguito alla ricezione delle domande verrà stilata una graduatoria contenente gli ammessi e sarà pubblicata online per 15 giorni sul sito dell’Ente.

“Siamo davvero lieti di poter dare, finalmente, una notizia attesa da circa due decenni ad Aci Sant’Antonio”, ha dichiarato l’assessora alla Pubblica Istruzione, Agata Spinto, sottolineando poi come la struttura sia “eccellente tanto dal punto di vista strutturale quanto sotto il profilo dell’accoglienza”.

“Si tratta di un traguardo eccezionale per la nostra comunità - spiega il sindaco, Quintino Rocca - raggiunto grazie all’impegno di tanti, con un lavoro avviato sotto la passata amministrazione e concluso adesso. Stiamo adempiendo a un ultimo accorgimento richiesto dall’Asp, e contiamo di partire nei tempi stabiliti. Possiamo dire che il micro nido rappresenta uno fra i risultati più importanti fra quelli che abbiamo stabilito di raggiungere, e lavoreremo per fornire ai santantonesi servizi necessari come questo, che rispondono a precise esigenze sociali”.