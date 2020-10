Aci Sant'Antonio, arrivano le bambinopoli a Lavina e Santa Maria La Stella

Dopo le bambinopoli realizzate a Lavinaio, alla villa Comunale di Aci Sant'Antonio e nel quartiere Madonna delle Grazie realizzate negli anni passati, arrivano due nuove aree per bambini e famiglie. Una ubicata nella frazione di Lavina, esattamente nello slargo che si apre su via Paolo Vasta: qui i lavori hanno preso il via ieri. L’altra nella frazione di Santa Maria La Stella, in via Messina, nell’area che contiene l’edificio scolastico nuovo, in una zona che verrà riqualificata, nella si potrà accedere liberamente e per la quale l’intervento partirà a giorni. “L’obiettivo è quello di privare la città dei non luoghi, quegli spazi vuoti che possono risultare veri e propri buchi neri. – ha dichiarato l’assessore al Decoro Urbano, Quintino Rocca, sul luogo dei lavori di via Paolo Vasta – Abbiamo iniziato da questa parte del territorio, e questo rappresenta un ulteriore passo avanti per la frazione di Lavina, che diventa sempre più fiore all’occhiello. L’obiettivo, adesso, è realizzare un censimento delle aree a verde e capire come possano essere rese fruibili, evitando che cadano preda del degrado e trasformandole in occasioni di ritrovo, di bellezza, di intrattenimento e socialità”. Il Sindaco, Santo Caruso, sottolinea l’impegno in questo senso per il territorio. “Dopo aver dotato di aree simili, nella scorsa sindacatura, Lavinaio, la villa e il quartiere Madonna delle Grazie, e dopo aver affiancato la parrocchia di Santa Maria La Stella per la bambinopoli che ha realizzato, abbiamo adesso ulteriormente arricchito di spazi di aggregazione la nostra comunità, con queste due aree di Lavina e Santa Maria La Stella. L’auspicio è che le famiglie possano svagarsi, puntando al divertimento dei bambini, chiaramente compatibilmente con le difficoltà che stiamo affrontando".

