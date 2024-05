Aci Sant'Antonio, approvati in consiglio il regolamento sugli asili nido comunali e il rendiconto di gestione

Due notizie di rilievo per i santantonesi sono venute fuori dal consiglio comunale riunitosi nella serata di giovedì 23 maggio, in convocazione ordinaria, e cioè l’approvazione del Regolamento per gli asili nido comunali e l’approvazione del Rendiconto di gestione.

“Dopo quasi vent’anni Aci Sant’Antonio avrà il suo asilo nido comunale, che sarà nella frazione di Santa Maria La Stella, e di questo sono davvero contento, da cittadino prima ancora che da Sindaco”, ha dichiarato Quintino Rocca a margine della votazione che ha sancito il raggiungimento di questo importante risultato.

Sull’altro ottimo risultato legato al Rendiconto, ha poi aggiunto: “Questo ulteriore traguardo ottenuto col beneplacito dei consiglieri comunali del nostro civico consesso, che ringrazio per l’impegno, permette all’Ente di proseguire serenamente la sua vita, e sblocca dei fondi in sede di Bilancio di Previsione che utilizzeremo per spese importanti, ancora una volta legate al mondo della scuola e quindi al futuro del nostro territorio, come l’acquisto di un nuovo scuolabus”.