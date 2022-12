Aci Sant'Antonio, presepe e albero di Natale distrutti dai vandali

Raid vandalico la scorsa notte nella frazione di Lavina, ad Aci Sant'Antonio. Ignoti hanno devastato il presepe, distrutto l'albero di Natale e decapitato la statua di San Francesco, da tredici anni in piazza. A denunciare lo scempio è stato il sindaco, Santo Caruso. Duro il suo sfogo sui social: "Non so se esistano forme diverse di vandalismo, ma questa è la peggiore. Oltre all'aspetto sacrilego di un simile atto, con la statua distrutta e le effigi della Madonna e di San Giuseppe vandalizzate - afferma il primo cittadino - ci sono tutta l'ignoranza e la codardia di una o piu' persone che non hanno chiaramente rispetto per nessuno e per loro stessi. C'e' la volonta' di colpire dei simboli. Nessun rispetto per i beni pubblici, per il Natale e il lavoro di grandi e piccoli"