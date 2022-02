Aci Sant'Antonio, quasi due milioni di finanziamenti per tre interventi sul territorio

Il comune di Aci Sant’Antonio ha stanziato finanziamenti che ammontano a un totale di circa un milione e 745 mila euro per realizzare importanti interventi sul territorio.

Il più importante, che vedrà utilizzata la cifra di 925 mila euro riguarda la copertura del Campetto Polivalente, la struttura sportiva a ridosso della circonvallazione che abbraccia il centro: un intervento che, oltre a dare vita ad un impianto di certo maggiormente funzionale, che fungerà da vera e propria palestra, contribuirà in maniera decisa ed evidente alla realizzazione di un importantissimo polo sportivo e culturale. La presenza dell’asilo nido e, soprattutto, della scuola che a breve verrà ricostruita, farà in modo di offrire ai santantonesi, soprattutto ai ragazzi, un nuovo centro di aggregazione, che con la presenza poco distante della Villa Comunale nella quale sono già partiti i lavori per l’anfiteatro, contribuirà a dare al paese un nuovo volto (in parte già visibile attraversando il centro storico da poco rinnovato), grazie anche al progetto ‘Smart City delle Aci’ che prevede la realizzazione di una pista ciclabile che, di fatto, congiungerà anche questi due importanti poli.

C’è poi in programmazione l’allargamento della parte alta della via Nocilla: 450 mila euro per migliorare in maniera decisa la viabilità nella parte superiore di questa importante strada che parte dal centro storico. La zona che vedrà l’intervento è quella compresa tra la circonvallazione e via Fossa Lupo, un vero e proprio settore strategico per quanto riguarda l’economia santantonese alla luce della presenza, in questa zona, di diverse importanti aziende.

Infine, è previsto l’utilizzo di ben 330 mila euro per ripristinare il manto stradale in diverse parti dell’intero territorio, con scarificazione, bitumazione e sistemazione di un elevato numero di vie, continuando quindi quell’intervento già avviato in merito al miglioramento della rete stradale santantonese. Il sindaco, Santo Caruso, mette in evidenza l’ennesimo tassello in fatto di crescita:

"Questo è un altro straordinario passo in avanti per la nostra comunità. Negli ultimi anni il volto di Aci Sant'Antonio è decisamente migliorato, e sta migliorando in maniera costante. Basta passare dal centro storico per avere già un impatto diverso. Siamo riusciti ad ottenere finanziamenti per cambiare in meglio il volto dell'intero territorio, dalle frazioni al centro, e nel corso dei prossimi anni, anche al di là di questa sindacatura, si potranno cogliere frutti eccezionali".