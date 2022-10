Aci Sant'Antonio, ripristino fontanella nella piazzetta via Spirito Santo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

I consiglieri comunali di minoranza di Aci Sant'Antonio Salvo Privitera, Antonio Di Stefano e Marcello Maccarrone, grazie ad una parte dei proventi degli ultimi gettoni di presenza relativi al loro mandato consiliare hanno permesso il ripristino della fontanella a beverino della piazza adiacente alla chiesetta Maria Santissima dei Tribolati di via Spirito Santo. Il Consigliere Privitera : "Avevamo preso l'impegno durante la seduta di consiglio del 22 febbraio 2021 a utilizzare e spendere parte dei nostri gettoni di presenza in favore dei nostri cittadini, precisamente per finanziarie piccole opere pubbliche o destinarli al sociale. Abbiamo deciso infine, rapportandoci con l'amministrazione comunale, di acquistare e far ricollocare così una nuova fontanella a beverino nella Piazzetta di via Spirito Santo, da anni quest'ultima risultava danneggiata perchè spezzata alla base e quindi fuori uso, una necessità visto che tale piazzetta risulta abbastanza frequentata anche perché luogo di preghiera vista la presenza della statua di San Pio da Pietrelcina. Siamo orgogliosi di aver contribuito in modo diretto a ridare un servizio utile ai nostri concittadini. Tale intervento è stato già portato a compimento qualche settimana addietro, reso possibile anche grazie alla disponibilità e collaborazione del Sindaco Caruso e dell'ufficio tecnico comunale che hanno permesso e provveduto a far installare a norma la nuova fontana, a loro i nostri ringraziamenti. Riteniamo utili e significative tali iniziative, per tanto durante la seduta di consiglio comunale di mercoledì 28 settembre, abbiamo rinnovato l'impegno per un nuovo intervento sempre in favore dei nostri cittadini, a noi si è aggregato anche il consigliere Giuseppe Finocchiaro".