Aci Trezza, il ciclope Polifemo prende vita a Villa Fortuna

Il mito di Polifemo rivisitato in chiave moderna prenderà presto vita sulla parete di “Villa Fortuna” prospiciente il lungomare di Aci Trezza. È il talento siciliano Ligama, pittore murale di fama internazionale, il vincitore del bando indetto dal Comune di Aci Castello per richiamare e attualizzare uno dei più grandi poemi omerici a cui il territorio trezzoto è particolarmente legato: l’Odissea.

"Nell’ottica di rilancio del patrimonio artistico e culturale del nostro territorio - spiega il sindaco Carmelo Scandurra - il Comune di Aci Castello ha inteso affacciarsi alla street art, forma d’arte contemporanea che, con le sue opere, ha registrato ottimi riscontri nei molteplici esempi che possiamo annoverare nel panorama mondiale, per rivitalizzare il poema epico di Omero con la rivisitazione di uno degli antagonisti: Polifemo. Ho già espresso apprezzamento per il lavoro portato avanti dai nostri uffici comunali e dal consigliere delegato ai Beni Culturali, Antonio Guarnera. A loro esprimo a nome della cittadinanza un sentito ringraziamento per il prezioso contributo reso alla collettività presto beneficiaria di un’opera che certamente arricchirà con l’opera di Ligama il nostro territorio e la sua bellezza", conclude.

"È stata un’avventura entusiasmante lavorare a tutto l’iter, dall'idea, all'individuazione della parete di villa fortuna, alle caratteristiche iconografiche che rappresentassero la suggestiva presenza dell'immagine di Polifemo sul Lungomare dei Ciclopi", dichiara con soddisfazione Antonio Guarnera. "Nei prossimi giorni seguiremo la realizzazione dal vivo dell'opera che sono certo entrerà tra le principali attrattive del nostro territorio".