Aci Trezza: "Via Litteri è una discarica", la denuncia dei residenti

Un punto di raccolta comunale predisposto per la differenziata che quotidianamente si trasforma in una discarica a causa di rifiuti abbandonati da ignoti: una situazione divenuta intollerabile dai residenti di via Litteri nella frazione di Aci Trezza, nel Comune di Aci Castello. A patire maggiormente i disagi è il condominio “Eden Residence” che ha presentato una denuncia formale all'autorità giudiziaria, diffidando allo stesso tempo il Comune a intervenire in maniera incisiva per risolvere il problema. “Si perpetua una precaria condizione igienico sanitaria dei luoghi – si legge nella denuncia presentata dall'amministratore del condominio ai carabinieri - causata sia dal deposito di materiali organico e non da parte di ignoti, che dalla totale mancanza di controllo degli organi preposti, ovvero del corpo di Polizia Municipale del Comune di Aci Castello”. Da tempo il condominio si è adoperato, a proprie spese, dotando il tratto di strada interessato da apposita segnaletica che indica i giorni e gli orari della raccolta differenziata, ma la situazione non accenna a cambiare.

