Acireale, dalla Regione 45 mila euro per il Piano urbanistico generale

Anche Acireale nel novero, assai ristretto, dei Comuni che riceveranno un finanziamento della Regione pari a 45mila euro per la redazione del Piano urbanistico generale (Pug). Lo strumento urbanistico, già noto con la denominazione di Piano regolatore generale, è scaduto da circa 20 anni e adesso, in fase di nuova stesura, potrà essere redatto grazie anche ai fondi di recente assegnati a pochissimi Comuni siciliani, appena 34 in totale, contributo che sarà destinato ai professionisti incaricati.

“Il Comune di Acireale – ha osservato l’assessore all’Urbanistica, Mario Di Prima - riceverà il massimo importo tra quelli previsti dalla Regione in questo ambito. Si tratta di un sostegno importante riguardo ad uno strumento fondamentale per lo sviluppo della nostra città e per la costruzione della nuova identità cittadina. Quello appena conseguito costituisce un risultato rilevante ottenuto dagli uffici con l’indirizzo dell’Amministrazione comunale e sicuramente darà un impulso notevole sul fronte dell’azione già avviata e che mira a dotare la nostra città di uno strumento moderno e utile per la collettività”.