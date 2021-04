Anche Aci Catena ed Adrano sono zone rosse fino al 28 aprile

Altre quattro “zone rosse” in Sicilia. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, a causa dell’aumento dei contagi del Covid-19. Si tratta dei Comuni di Aci Catena e Adrano, in provincia di Catania; Giardini Naxos e Mistretta, in provincia di Messina. Il provvedimento, richiesto dai rispettivi sindaci e a seguito delle relazioni delle autorità sanitarie, entrerà in vigore domenica 18 aprile, cesserà la sua efficacia mercoledì 28 aprile. Nei giorni scorsi analogo provvedimento era stato emanato nei confronti di Sant'Alfio ed Acireale.