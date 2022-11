Acireale, approvati interventi straordinari nelle piazze Dante e San Francesco

L’Amministrazione comunale ha approvato il progetto relativo alla manutenzione straordinaria delle aree di piazza Dante e piazza San Francesco, che prevede interventi di efficientamento della pubblica illuminazione e dell’arredo urbano nonché l’installazione di ulteriori attrezzature nell’area gioco esistente e di un impianto di videosorveglianza. Attraverso tale progetto, dell’importo complessivo di circa 61mila euro, verranno riqualificate due importanti piazze cittadine, insistenti nel popoloso quartiere di piazza Dante, nel quale sono presenti anche diversi plessi scolastici. Il progetto è stato finanziato, a seguito di atto di apposito indirizzo a firma del sindaco, Stefano Alì, e dell’assessore alle Manutenzioni, Salvo Grasso, attraverso il Fondo infrastrutture sociali (cosiddetto “Decreto Sud”) e i lavori saranno completati entro i primi mesi del 2023. “L’installazione di un impianto di videosorveglianza, in particolare, costituirà un valido deterrente per prevenire atti vandalici – ha osservato l’assessore Salvo Grasso – simili a quelli che hanno deturpato, fra i vari siti, anche la villetta di piazza Dante”. Il sindaco Alì e lo stesso assessore Grasso, che ha che ha seguito tutto l’iter fino all’approvazione del progetto, hanno espresso soddisfazione per il celere ed attento lavoro eseguito dai progettisti, Vincenzo Arcidiacono e geom. Giuseppe Pavone. “Gli uffici competenti meritano un elogio – ha concluso il primo cittadino – mentre non posso non esprimere tutto il mio rammarico in quanto sono trascorsi appena 10 anni da un intervento estremamente costoso legato al contratto di quartiere di piazza Dante e, purtroppo, siamo costretti a prevedere nuovi lavori”.