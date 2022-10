Acireale, approvato un progetto di videosorveglianza territoriale

L’Amministrazione comunale ha approvato un progetto di videosorveglianza territoriale, denominato “Aci legale”, presentato dall’assessorato alla Polizia Municipale, retto da Francesco Coco, e inoltrato dal dirigente del settore competente, Alfio Licciardello, alla Prefettura di Catania, nell’ambito del Pon “Legalità 2014-2020” e del Poc “Legalità 2014-2020 – Asse 2 - Rafforzare le condizioni di legalità per lo sviluppo economico delle Regioni target”.

Il progetto in questione è stato predisposto da Fabio Stella, perito industriale in forza al Corpo di Polizia Municipale con la qualifica di assistente, e prevede una spesa complessiva di 249.574,91 euro che sarà coperta attraverso un finanziamento del Ministero dell’Interno. “L’Amministrazione Alì – ha osservato l’assessore Francesco Coco – guarda con particolare attenzione alla sicurezza della collettività ed ha inteso cogliere l’opportunità che ci viene fornita dal bando indicato, utile per dotare di adeguata videosorveglianza alcune zone del territorio comunale, segnatamente quelle che sovente sono teatro di condotte illegali. Gli uffici competenti si sono adoperati per allestire la necessaria documentazione e, pertanto, nei tempi indicati dal bando, siamo riusciti a presentare un progetto in linea con quelle che sono le caratteristiche della nostra città”.