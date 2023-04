Acireale, cancellata la scritta nella piazzetta Belvedere di Santa Caterina

"Non può esserci sviluppo, turismo e valorizzazione della città se noi stessi non impariamo ad amarla e a prendercene cura". Aveva commentato il candidato a sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, con un post su Facebook. Tre giovani acesi, come documenta Acireale social, oggi si sono messi a lavoro per eliminare la scritta e riportare a splendore la piazzetta Belvedere di Santa Caterina.