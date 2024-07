Acireale, cassoni per lo smaltimento della cenere anche a Santa Maria Ammalati

A partire dalle 7.30 di oggi e sino alle ore 13.00, ad Acireale, sarà possibile conferire in appositi cassoni la cenere vulcanica. Si aggiunge un terzo punto di raccolta nella frazione di Santa Maria Ammalati, nei pressi della Chiesa. Il sindaco Roberto Barbagallo esorta i cittadini interessati a recarsi muniti di carta d’identità o documento che attesti la proprietà di un immobile nel comune di Acireale.

“Sul posto troverete personale della Protezione civile e volontari dell’associazione carabinieri e Arcicaccia, che ringrazio anticipatamente per la collaborazione, che vi aiuteranno e verificheranno la residenza nel Comune di Acireale o la proprietà di un immobile nella nostra città - dichiara il sindaco - Raccomando a tutti di svuotare nel cassone la cenere senza sacchetto in modo da differenziare il rifiuto. Non lasciamo sacchetti per strada! È segno di civiltà”.