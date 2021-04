Acireale, conclusa la "tre giorni" di vaccinazioni: 645 dosi somministrate

Fine settimana intenso al Punto vaccinale territoriale (Pvt) attivo in seno al Presidio territoriale di assistenza Asp di Acireale, in via Martinez, nel complesso che un tempo era sede dell’ospedale e che per 3 giorni di fila ha ospitato il cosiddetto “Open weekend”. Complessivamente, sono stati 645 i vaccini somministrati da venerdì a domenica: 252 nel primo giorno, 259 nel secondo e 134 nel terzo. Ad operare, per ciascun turno, una squadra composta da 3 medici, 4 infermieri, 3 impiegati amministrativi, 2 impiegati informatici e 2 addetti alla vigilanza con il supporto costante di volontari della Croce Rossa Italiana che hanno allestito un gazebo a ridosso dell’ingresso e fornito assistenza agli utenti, innanzitutto per quanto riguarda la compilazione dei moduli, senza trascurare il contributo fornito dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale, diretto dall’ing. Antonio Leonardi, sul fronte dell’organizzazione complessiva. Il servizio, coordinato dal dott. Francesco Mazzarino, responsabile del PVT di Acireale, è stato unanimemente apprezzato, non solo da coloro che si sono sottoposti a vaccinazione, ma anche dalle istituzioni locali, segnatamente il sindaco, ing. Stefano Alì, e gli assessori avv. Mario Di Prima, ing. Salvo Grasso e Francesco Coco, i quali hanno inteso tributare di persona il ringraziamento della comunità acese al direttore facente funzioni del Presidio territoriale di assistenza, dott. Michelangelo Marino, oltre all’equipe guidata dallo stesso dott. Mazzarino che ha operato nei tre giorni appena trascorsi. “Il servizio è stato reso bene e all’insegna del massimo impegno da parte degli operatori sanitari – ha osservato il sindaco Alì – che hanno saputo organizzare ogni aspetto nel migliore dei modi. Anche per questa ragione, sarebbe stato auspicabile che un numero maggiore di utenti cogliessero l’opportunità concessa dall’Azienda sanitaria provinciale durante questi “open days”, nell’ottica di un’accelerazione alla copertura vaccinale avviata. La struttura allestita disponeva di una potenzialità ancora più consistente rispetto a quelli che sono stati i vaccini somministrati e, in questo senso, mi auguro che in futuro si comprenda a pieno il senso dell’importante campagna vaccinale”.