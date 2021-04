Acireale, controlli anticovid: due denunciati

I carabinieri della compagnia di Acireale hanno svolto, durante le festività pasquali, dei servizi di controllo per garantire il rispetto delle misure anticovid. Al fine anche di ottenere una maggiore incisività nell’attività di controllo del territorio e della circolazione stradale, sono state impiegate anche delle pattuglie mobili, in supporto ai militari impegnati nei posti di blocco. Questa modalità ha consentito l’identificazione di 110 persone, delle quali 3 sanzionate amministrativamente per violazione al coprifuoco, nonché il controllo di 75 veicoli ed alla conseguente contestazione di 14 infrazioni al codice della strada. Nel corso dell’attività, che ha riguardato anche la verifica di 8 detenuti agli arresti domiciliari, i militari hanno denunciato un 47enne di Aci castello e un 41enne di Aci Catena che, trovati alla guida dei loro veicoli, si sono rifiutati di sottoporsi agli accertamenti sanitari per verificare l’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti.