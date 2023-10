Acireale, mirati controlli e multe per gli automobilisti indisciplinati

Controlli della polizia ad Acireale, numerose le violazioni al codice della strada. Troppi gli automobilisti indisciplinati che, spesso, si distraggono utilizzando lo smartphone. Così, nel pomeriggio di ieri, dando attuazione alle direttive del Questore per un generale rafforzamento delle attività di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e di ogni forma di illegalità, il commissariato di Acireale ha intensificato ulteriormente le attività d’identificazione e controllo in alcune aree cittadine, diversificando gli obiettivi su tutto il comprensorio territoriale acese.

Una trentina i poliziotti impiegati, che hanno avuto anche il supporto di un equipaggio della polizia locale di Acireale. Nel corso dei servizi, sono stati realizzati molteplici posti di controllo, in alcune zone ritenute “sensibili”, come piazza Indirizzo, piazza Dante, via Lazzaretto nei pressi dei Caselli Autostradali in entrata su Acireale, San Cosimo, Santa Maria degli Ammalati e Aci Platani.

Sono state complessivamente 222 le persone controllate e 137 i veicoli, 21 le violazioni di norme del Codice della Strada accertate, di cui 3 per la mancata copertura assicurativa per la responsabilità civile, 6 per la mancata revisione, 4 per l’uso di telefono cellulare alla guida di veicolo, 4 per la mancata esibizione di documenti al controllo, 2 per guida di motoveicolo senza casco e 2 per guida senza patente. Per le suddette violazioni si è proceduto a 4 fermi amministrativi e 3 sequestri amministrativi di veicoli per la mancanza dell’assicurazione obbligatoria. Inoltre, 6 veicoli sono stati sospesi dalla circolazione per la mancata revisione.

Particolare attenzione è stata rivolta all’irresponsabile pratica di adoperare lo smartphone mentre si è alla guida, addirittura utilizzando la videoscrittura, sottovalutando la pericolosità di una tale condotta distratta e le tragiche conseguenze che ne possono derivare. Complessivamente, per i verbali di contravvenzione al Codice della strada elevati, sono state contestate infrazioni per un controvalore in euro pari a 15.164,00 circa, con una decurtazione sulle patenti pari a punti 50 complessivi. Infine, durante il servizio, si è proceduto al controllo di 9 soggetti sottoposti ad arresti e detenzione domiciliare.