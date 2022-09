Acireale, dal Ministero dell'Interno oltre un milione di euro per l'assistenza agli anziani

L'assessore alle Politiche sociali e vicesindaco, Palmina Fraschilla, informa che il Ministero dell'Interno ha stanziato un finanziamento pari a 1.036.307,55 di euro a favore del Comune di Acireale in quanto capofila del Distretto Socio/Sanitario 14.

Il provvedimento è stato adottato nell'ambito del Programma nazionale per i servizi di cura agli anziani non autosufficienti con elevata fragilità e ultra 65enni. Agli interessati verranno prestati servizi di "Assistenza domiciliare integrata" (Adi) e "Assistenza domiciliare" (Sad) che verranno garantiti attraverso il finanziamento in questione.