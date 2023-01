Acireale, al via i lavori per il completamento della rete fognaria

Nel Palazzo di città di Acireale ha avuto luogo la consegna dell’avvio dei servizi integrati di indagini e progettazione per la costruzione della “Rete fognaria del bacino centrale dell’agglomerato di Acireale consortile – Lotto Centro-est”, che comprende i Comuni di Acireale ed Aci Catena.

All’incontro per la consegna dei lavori è intervenuto Riccardo Costanza, commissario straordinario per la “realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, ricevuto dal sindaco di Acireale, Stefano Alì, il quale ha fatto gli onori di casa assieme all’assessore alle Opere pubbliche, Giovanni Raciti, al consigliere comunale Guido Raneri ed all’amministratore della Sogip, Salvatore Messina, nonché al sindaco di Aci Catena, Margherita Ferro. “Entro l’anno contiamo di chiudere la progettazione – ha dichiarato il commissario Costanza - acquisire tutti i pareri necessari e cominciare i lavori tra la fine dell’anno in corso o l’inizio del prossimo”.

Il sindaco di Acireale, Stefano Alì, ha aggiunto che “una città di 50mila abitanti che vuole definirsi moderna non può non avere una rete fognaria. La prossima Amministrazione sarà chiamata a prevedere la realizzazione dei collegamenti tra gli immobili dei cittadini e la fognatura, costo a carico degli stessi cittadini, il cui impatto dovrà essere spalmato nel tempo”. Il sindaco di Aci Catena, Margherita Ferro, si è espresso così: “I nostri territori vanno rispettati, pertanto è d’obbligo essere più ecocompatibili con i sistemi di drenaggio, così da dare dignità alla nostra zona”.