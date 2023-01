Acireale, topi d'appartamento in trasferta: arrestati fratelli catanesi

I carabinieri della stazione di Guardia Mangano hanno arrestato due fratelli catanesi di 47 e 60anni, entrambi pregiudicati, per tentato furto in abitazione. Durante un servizio di perlustrazione i militari hanno ricevuto una segnalazione circa la presenza sospetta di due persone a bordo di una Peugeot 207, che si aggiravano per le vie del paese.

I carabinieri hanno rintracciato l'automobile segnalata in via Nazionale, dove hanno notato anche la presenza di un uomo davanti ad un’abitazione, con il chiaro intento di vigilare quell’area, verosimilmente con funzione di palo per un complice. I sospetti dei militari si sono rivelati fondati, infatti, poco dopo, hanno notato un secondo uomo, uscire velocemente dalla stessa abitazione.

I carabinieri hanno dunque deciso di controllare i due, proprio mentre si avvicinavano alla loro auto. A seguito dei controlli i fratelli sono stati identificati come già denunciati per furto. Durante il controllo, inoltre, un uomo si è avvicinato ai militari e li ha informati che il fratello 47enne era poco prima entrato abusivamente all’interno dell’abitazione cercando di rubare un antico orologio da parete. I due sono stati posti agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico