Acireale, si è insediato il nuovo capitano dei carabinieri

Si è insediato il nuovo capitano dei carabinieri di Acireale. Si tratta di Stefania Riscolo, 32 anni, originaria di Formia e dopo una laurea in giurisprudenza e una in scienze della sicurezza ha già avuto svariate esperienze come comandante del nucleo operativo di Siena e nella scuola allievi dei carabinieri di Roma e Velletri. Adesso guiderà i militari nella città acese.

