Acireale, una lezione sulle leggi razziali per non dimenticare l'orrore della Shoah

“Gli Italiani, ebrei e non ebrei, e le leggi razziali, radici, innesti, cicatrici” è stato il tema dell’incontro che si è tenuto al Palazzo di Città con protagonista il prof. Giuseppe Speciale, docente di Storia del Diritto medievale e moderno nonché presidente del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza all’Università di Catania.

L’iniziativa, collegata al più recente “Giorno della memoria”, è stata promossa dalla IV Commissione consiliare, in sinergia con l’assessorato alla Cultura, retto da Fabio Manciagli, e in collaborazione con il Club per l'Unesco di Acireale, presieduto dan Nellina Ardizzone. Sono intervenuti il sindaco, Stefano Alì, il vicesindaco, Palmina Fraschilla, l’assessore alla Cultura, Fabio Manciagli, l’assessore agli Affari istituzionali, Mario Di Prima, e i consiglieri comunali Martino Florio, Angela Marino e Doriana Zappalà che si sono attivati sul fronte organizzativo. L’evento ha costituito un momento di riflessione e, al tempo stesso, un esercizio della “memoria”, anche “al fine di comprendere – hanno spiegato i promotori - che ricordare non può essere un rito, non può essere relegato a un solo giorno, con un inizio e una fine, ma bisogna riempire quotidianamente la memoria e il suo ricordo di significato”