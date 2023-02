In diverse zone dell'acese mancano acqua ed energia elettrica

A causa dei danni causati dalla forte ondata di maltempo che sta interessando tutta la Sicilia Orientale, si segnalano diverse interruzioni alla condotta idrica ed alla linea elettrica ad Acireale ed in diversi comuni dell'acese. Molti gli alberi ed i pali della luce caduti, con ripercussioni anche sulla transitabilità delle strade. La situazione è critica sulla statale 114, presidiata in ingresso dagli operai Anas. Sono saltati, in particolare, anche dei ponti radio. Le criticità più rilevanti si segnalano su Acireale centro, nei quartieri Balatelle e Sciarelle, nelle frazioni di San Giovanni Bosco, Santa Caterina, Aci Catena.

Sono in corso vari interventi curati dall'assessorato alla Protezione civile e dalla polizia municipale. Transennati tutti gli accessi al lungomare e al piccolo porto (Unni) di Stazzo, al porticciolo di Capomulini e alla via Garitta, lungo la stessa frazione. Un'azione corale che è ancora in corso, eseguita nonostante la pioggia battente. "Il Centro operativo comunale (Coc) - ha precisato l'assessore Salvo Grasso - resta attivo su reperibilità del luogotenente Urso della Polizia Municipale, dell'ing. Giuseppe Torrisi e di tutti i responsabili dei gruppi di volontariato intervenuti che ringrazio sempre per la disponibilità e la tempestività mostrate"