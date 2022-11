Acireale, modificato il servizio di raccolta rifiuti in alcune zone della città

L’assessorato all’Ambiente, retto da Danilo Pulvirenti, rende noto che a partire da oggi viene modificato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti attraverso la modalità cosiddetta “caretta caretta”, che riguarda le zone di via Goldoni, case popolari di San Cosmo e Aci Platani. Su via Goldoni torna il servizio “porta a porta” classico, pertanto gli utenti conferiranno i propri rifiuti differenziati all’esterno della propria abitazione. Questo il calendario: lunedì organico; martedì secco; mercoledì organico/vetro; giovedì imballaggi in plastica; venerdì carta e cartone; sabato organico e imballaggi in metallo. Il servizio verrà avviato in via Degli argentieri acesi e continuerà nelle zone delle case popolari di San Cosmo ed Aci Platani, ma con una modalità mista. A seguito della novità introdotta, il secco (sacco piccolo) e la plastica (sacco grande) dovranno essere conferiti nei sacchi che sono stati consegnati dalla Tekra. Queste due tipologie di rifiuti saranno conferite dagli utenti in modalità porta a porta, esponendo tali rifiuti differenziati il martedì ed il giovedì all’esterno della propria abitazione. Gli altri rifiuti differenziati, invece, verranno depositati nelle consuete aree di raccolta e consegnate all’operatore ecologico. I giorni di conferimento sono quelli già sopraindicati. “Attraverso questa nuova modalità di conferimento – ha osservato l’assessore Pulvirenti – l’amministrazione intende fornire una risposta concreta alle richieste avanzate dagli utenti residenti nelle zone in cui già era stato modificato il servizio di raccolta porta a porta. A questo punto, ci auguriamo di non assistere più agli abbandoni indiscriminati che, purtroppo, si sono registrati sin qui in maniera frequente nelle zone interessate. Frattanto, su mia richiesta, sono stati predisposti i nuovi calendari della raccolta differenziata per tutta la popolazione – ha concluso l’assessore Pulvirenti - che verranno presto distribuiti dal personale della Tekra. Quest’ultima attività sarà l’occasione per rinfrescare la memoria e migliorare ulteriormente la qualità della raccolta differenziata in città”.