Acireale, nuova "tre giorni" di tamponi rapidi

Sabato, domenica e lunedì prossimi, quindi dal 14 al 16 novembre, il parcheggio di Capomulini tornerà ad ospitare una “tre giorni” di screening a mezzo tampone rapido, con lo stesso schema già impiegato. Il test, stavolta, sarà riservato agli studenti delle Scuole medie di primo grado, loro genitori, docenti e dipendenti Ata, ma potranno presentarsi anche quelli degli Istituti superiori che non abbiano fatto in tempo a sottoporsi a tampone rapido nella precedente tornata. I test verranno eseguiti in due fasce orarie: dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19. L’iniziativa è frutto dell’azione congiunta tra l’Azienda sanitaria provinciale, i cui medici eseguono i tamponi, e il Comune di Acireale che ha confermato la propria disponibilità dal punto di vista logistico, garantendo una serie di servizi indispensabili, in particolare attraverso la Polizia municipale. “Il tutto – ha osservato il sindaco, Stefano Alì - nell’ottica di una collaborazione tra i due enti che mira a servire in maniera concreta la collettività e che ha fornito ottimi riscontri già nelle date del 7, 8 e 9 novembre scorsi”.