Acireale, dal 20 al 26 aprile "Open Week Salute della donna"

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna 2022, che sarà celebrata il prossimo 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dedica la settimana dal 20 al 26 aprile alla salute delle donne, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. All’iniziativa aderisce anche l’Ospedale di Acireale, fra gli Ospedali ai quali Fondazione Onda ha attribuito i Bollini Rosa.

"La Giornata nazionale della Salute della donna è un appuntamento per ribadire l’importanza della prevenzione e per prendersi concretamente cura della propria salute - afferma il direttore sanitario dell’Asp di Catania, Antonino Rapisarda -. Mi rivolgo a tutte le donne, che solitamente si prendono cura di tutta la famiglia mettendo in secondo piano la loro salute: non trascurate la prevenzione, partecipate a questa iniziativa e accogliete l’invito e aderite agli screening periodici della vostra Asp".

I Bollini Rosa sono il riconoscimento agli Ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile, ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere. "Grazie alla preziosa disponibilità dei direttori e dei medici dei reparti di questo Ospedale - spiega Rosario Cunsolo, direttore medico del Presidio -, abbiamo aderito all’iniziativa di Fondazione Onda per avvicinare la popolazione femminile alla cultura della prevenzione, delle diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati, oltre che all’adozione di corretti stili di vita, al fine di promuovere all’interno degli ospedali un approccio alla salute di genere".

I servizi offerti, gratuitamente, nella settimana dell’H-Open Week Salute della donna, sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it o direttamente al seguente link https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w12. Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno in tutta Italia gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia, violenza sulla donna.

Servizi gratuiti offerti presso l’Ospedale di Acireale

Ginecologia ed Ostetricia - visite/consulenze/colloqui in presenza - dal 20 al 26 aprile - tramite prenotazione

Cardiologia - visite/consulenze/colloqui in presenza - dal 20 al 22 aprile - tramite prenotazione

Reumatologia - visite/consulenze/colloqui in presenza - il 21 e il 22 aprile - tramite prenotazione

Violenza sulle donne - visite/consulenze/colloqui in presenza - dal 20 al 26 aprile -accesso diretto.

Le prenotazioni si effettuano telefonicamente, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.00 alle ore 14.00, al numero 095.7677069; oppure tramite mail all'indirizzo urp.poacireale@aspct.it