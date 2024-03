Acireale, approvato il regolamento per la pista di atletica dello stadio "Aci e Galatea"

E’ stato approvato in consiglio comunale il Regolamento per l'accesso ed utilizzo dell'Impianto di Atletica Leggera presso lo stadio comunale "Aci e Galatea". Il sindaco Roberto Barbagallo ringrazia quanti hanno collaborato alla redazione del regolamento e sottolinea: “Questo strumento consentirà il corretto funzionamento e utilizzo dell’impianto prezioso non solo per gli sportivi, ma per tanti cittadini e soprattutto per i bambini e i ragazzi. E’ importante riconoscere il valore dello sport, e in particolare dell’atletica leggera, per la loro formazione e mettere in campo gli strumenti utili a garantire la tutela e il corretto utilizzo degli spazi cittadini disponibili”.

“E’ un atto che regolamenta l'attività motoria che riguarda l'atletica leggera ma che, contestualmente, permette la fruizione dell'impianto a tutti i sodalizi sportivi, compresi i cittadini non tesserati con alcuna associazione sportiva, - dichiara l’assessore allo sport Rosario Raneri-. Ringrazio i presidenti della prima e della quarta commissione consiliare, rispettivamente la consigliera Pittera e la consigliera Postiglione, per aver redatto assieme al sottoscritto e ai componenti delle commissioni l'importante regolamento. Ringrazio la Consulta dello Sport e il presidente Raffa per il confronto e il contributo. Ringrazio tutti i consiglieri di maggioranza che sabato scorso hanno votato l'atto deliberativo. Sono, invece, rammaricato per l' abbandono dell'aula da parte delle opposizioni senza un motivo valido che potesse spiegare tale gesto”.