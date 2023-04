Preso dopo un inseguimento: arrestato ladro seriale

La squadra volanti del Commissariato di polizia di Acireale è intervenuta in via Trapani in un istituto superiore statale poiché il personale dell’istituto di vigilanza aveva rilevato la presenza di estranei all’interno dei locali dopo l’attivazione dell’allarme anti-intrusione.

Nelle vicinanze è stato individuato un uomo che vedendo i poliziotti ha iniziato a scappare. La fuga si è arrestata all’altezza dei campi sportivi dell’istituto. Si tratta di un 31enne, già noto alla polizia e recentemente deferito dal Commissariato per 7 furti similari.

L'uomo possedeva un borsello con diversi cacciavite e una chiave inglese regolabile. È stata trovata una porta di sicurezza in prossimità del bar con il maniglione antipanico forzato e danneggiato. Sul luogo è giunto pure il dirigente scolastico che ha sporto denuncia riservandosi di verificare eventuali ammanchi o altri danni.

Il 31enne è stato arrestato per tentato furto aggravato e, su disposizione del sostituto procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Catania, è stato condotto in casa propria, ai domiciliari. L’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte alla settimana.