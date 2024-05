Acireale, prevenzione incendi 2024: scattano le sanzioni per i proprietari di terreni

Ad Acireale i proprietari dei terreni avrebbero già dovuto provvedere agli interventi di pulizia. Temi più stretti e fasce più ampie, come previsto dall’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Barbagallo il 15 aprile scorso, che obbliga a provvedere agli interventi di pulizia entro l’1 maggio e amplia le fasce portandole a 20 metri dai punti sensibili e dalle strade del centro cittadino e a 10 metri da terreni confinanti e strade. Il sindaco e l’assessore alla Protezione civile Giuseppe Vasta hanno anche disposto l’attivazione di una task force per il controllo del territorio e la raccolta le segnalazioni.

“Come annunciato stiamo procedendo con le diffide e le sanzioni a tutti coloro che ancora non si sono occupati della pulizia dei propri terreni che diventano possibili propagatori di incendi. Vi ricordo che l’attività degli uffici è iniziata il 2 maggio e che saremo molto duri con chi non seguirà l’ordinanza sindacale. A breve uscirà un avviso per le aziende che si occuperanno di interventi sostitutivi qualora il privato non ottemperasse all’ordinanza”, dice il sindaco Roberto Barbagallo, che lo scorso aprile si era appellato alla cittadinanza.

“Proviamo a fronteggiare l’emergenza incendi attraverso la prevenzione, che è l’unica arma che abbiamo a disposizione. Chiedo alla cittadinanza di collaborare, facciamo tutti il possibile affinché non si ripeta la situazione drammatica dello scorso anno”, aveva detto il primo cittadino spiegando che “la circolare regionale prevede che i Comuni provvedano entro l’1 giugno a mappare tutti i terreni incolti e a sanzionare e diffidare gli inadempienti. La mappatura sarà trasmessa all’assessorato alle Risorse agricole che attraverso il Corpo forestale avvierà le attività sostitutive in danno. L’amministrazione si riserva comunque di avviare rapidamente tutte le azioni sostitutive in danno in caso di terreni che destino particolari preoccupazioni perché vicine al centro o a punti sensibili. Abbiamo creato una task force composta da dipendenti dei settori Polizia locale, Protezione Civile e Ambiente che si occuperanno di verificare il rispetto dell’ordinanza, e che si avvarrà del supporto di due droni”. A breve sarà pubblicato l’avviso per la costituzione di una long list di aziende per l’affidamento del servizio di pulizia dei terreni di proprietà privata a seguito di inottemperanza alle previsioni dell’ordinanza sindacale.