Scuole chiuse ad Acireale per allerta meteo

Il sindaco di Acireale Alì ha emanato un'ordinanza che dispone la chiusura delle scuole e l'attivazione della didattica a distanza per la giornata di domani, 14 ottobre. Il provvedimento deriva dalla pre allerta arancione diramata dalla protezione civile a causa del maltempo. Così il primo cittadino, in via precauzionale, ha disposto la chiusura delle scuole ma anche la chiusura del cimitero comunale, la chiusura della Villa Belvedere, la chiusura di attività o esercizi che abbiano sede in locali interrati o seminterrati o sul livello stradale e ha chiesto ai cittadini di limitare l’uso delle autovetture nonché di chiudere i cantieri edili e di conservare i contenitori per la raccolta differenziata.

Le previsioni meteo, nelle prossime ore, prevedono un deciso peggioramento tra mercoledì e soprattutto nella giornata di giovedì. Questo a causa di un nuovo freddo impulso scandinavo.