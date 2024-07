Acireale, al via il servizio di raccolta della cenere vulcanica porta a porta

Al via dal domani ad Acireale il servizio di raccolta dei sacchetti di cenere vulcanica caduta in seguito ai recenti parossismi dell'Etna. A comunicare, con una nota, l'avvio della raccolta, con servizio di ritiro su strada, è il sindaco Roberto Barbagallo che fa appello alla collaborazione dei cittadini. “Esorto tutti i cittadini impegnati a ripulire gli spazi privati a collaborare e a raccogliere la sabbia vulcanica in appositi sacchetti, differenziata da altre tipologie di rifiuti, trattandosi di materiale recuperabile. Il servizio di ritiro su strada dei sacchetti andrà avanti fino al progressivo rientro nell'ordinarietà. I sacchetti di cenere dovranno essere adagiati vicino le abitazioni", spiega il primo cittadino.

L’assessore all’Igiene Ambientale Salvo Licciardello e l’assessore alla Protezione Civile Giuseppe Vasta, in seguito all’incontro operativo con il dirigente dell’area Ambiente Nicola Russo per fronteggiare l’emergenza in corso, chiedono alla cittadinanza comprensione e collaborazione. “Chiediamo alla cittadinanza collaborazione e un po’ di comprensione. Considerata la portata dell’ultimo fenomeno eruttivo e la quantità di sabbia ricaduta sul nostro territorio, sarà necessaria un po’ di pazienza anche in relazione agli interventi di pulizia e bonifica delle aree pubbliche, delle piazze e dei marciapiedi, si procederà gradualmente su tutto il territorio fino al ripristino di una condizione generale di decoro”.