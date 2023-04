Acireale, sisma di Santo Stefano: approvato il ripristino dei muretti stradali

La Giunta comunale ha approvato i progetti di sistemazione di vari muretti stradali della frazione di Pennisi, danneggiati dal sisma del 26 dicembre 2018. Gli interventi sono previsti in via Cerami per 131.902,64 euro, via Barbagallo per 129.714,51 euro e via Torretta per 106.515,93 euro.

"A febbraio scorso - ha ricordato il sindaco, ing. Stefano Alì - il commissario per l’emergenza, ing. Salvatore Cocina, ha autorizzato la spesa comprensiva dell’aumento dei prezzi. A breve avrà luogo la pubblicazione delle gare per l’esecuzione dei lavori in questione".