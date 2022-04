Otto dosi di cocaina nascoste nel porta oggetti dell'auto: arrestato 46enne

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Acireale hanno arrestato in flagranza di reato un acese di 46 anni gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fermato durante un controllo in via Cubisia, a bordo di una Citroen C4, durante la perquisizione del veicolo, occultate nel porta oggetti superiore dello sportello lato conducente, i carabinieri hanno trovato 8 dosi di cocaina e la somma contante di 165 euro, suddivisa in banconote di vari tagli, ritenuta provento dello spaccio.

A dare forza all’ipotesi dello spaccio è stato l’esito della perquisizione estesa anche all’abitazione dell’uomo che ha consentito di rinvenire tre bilancini di precisione. L’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, ha disposto per il 46enne l’obbligo di dimora nel comune di residenza.