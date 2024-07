Acireale, riduzione del 6,80 per cento sulla Tari 2024

Ieri il consiglio comunale di Acireale ha approvato la delibera “Presa d’atto della revisione del piano economico finanziario Tari periodo regolatorio 2022-2025, aggiornamento biennale 2024-2025. Approvazione piano tariffario Tari anno 2024”. L’atto comporta per i contribuenti acesi una riduzione della tariffa tari del 6,80%. Subito dopo l’approvazione il sindaco Roberto Barbagallo ha dichiarato: “Oggi approviamo il Piano Economico Finanziario della TARI 2024. Ci siamo riusciti nonostante i tempi strettissimi, l’ultimo giorno utile, ma dovevamo farlo perché avevamo promesso ai nostri concittadini una riduzione della Tari che quest’anno scenderà del 6,80%, in controtendenza rispetto agli aumenti, dovuti al costo del conferimento in discarica, che si registrano in quasi tutti i comuni che sono “Obbligati” a conferire fuori dall’Italia. L’attività di recupero dell’evasione ed elusione attuata dai nostri uffici e il rimborso arrivato pochi giorni fa da parte della Regione Sicilia con il decreto extracosti ci consente, così come avevamo detto, di ridurre la TARI del 6,80%".

"Attenzione,- sottolinea il primo cittadino-, l’utilizzo del rimborso extracosti al fine della riduzione della Tri è una scelta politica della nostra Amministrazione e della nostra maggioranza. Potevamo utilizzare le somme per altri obiettivi amministrativi, invece abbiamo voluto dare un segnale forte e chiaro ai nostri concittadini a cui chiediamo con coscienza di migliorare nella raccolta differenziata. Il 59% raggiunto in media negli ultimi anni non basta ad ottenere sgravi più ampi. Abbiamo voluto restituire ai cittadini il rimborso regionale poiché siamo ben consapevoli dell’incidenza del costo della bolletta Tari sulle economie familiari".

"In attesa che la situazione cambi radicalmente, attraverso la realizzazione dei termovalorizzatori o l’ampliamento temporaneo delle nostre discariche , azioni che di fatto abbasserebbero di almeno il 60% il costo della Tari staremo attenti ogni anno e cercheremo di mantenere la linea seguita nel 2024. Ringrazio per il lavoro svolto i nostri uffici nella persona dei dirigenti e funzionari Antonella Battaglia, Nicola Russo e Gaetano Pennisi, nonché tutti i dipendenti degli uffici addetti alla riscossione. Ringrazio il consiglio comunale che con senso di responsabilità oggi ha approvato una delibera importante per la nostra città e per i nostri concittadini a dimostrazione che c’è un consiglio che lavora per il bene della nostra città”, conclude il sindaco.