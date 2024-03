Acireale, temporaneo senso unico alternato in via Caccamo per lavori di demolizione di un immobile

Per due giorni, il 20 e 21 marzo, si transiterà a senso unico alternato, con limite di velocità a 20km/h e divieto di sorpasso, in via Caccamo (strada provinciale 115) all’altezza del civico 59, in territorio di Acireale e, in particolare, nella frazione di Pennisi. L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania per consentire i lavori di demolizione di uno stabile. La presenza del cantiere è indicata dalla segnaletica stradale sul posto.

