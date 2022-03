Acireale, vasta operazione di pulizia eseguita su via Orfanotrofio

Su disposizione dell'assessorato all'Ambiente, retto da Danilo Pulvirenti, è stata riqualificata la zona che insiste sull'ex Collegio Allegra, da tempo meta preferita da soggetti senza scrupoli che qui abbandonano rifiuti di ogni genere in maniera indiscriminata, i cosiddetti “ingombranti” in particolare. “

L'Amministrazione comunale, di concerto con la Tekra, ha provveduto alla pulizia del sito – ha osservato l'assessore Pulvirenti – differenziando i rifiuti per tipologia e, quindi, conferendoli nella maniera opportuna. E, in questo senso, vale la pena di sottolineare che all'Amministrazione preme non solo che vengano eliminate le discariche a cielo aperto, ma anche che si proceda con la differenziata, in quanto i rifiuti costituiscono risorse. Tra l'altro, alla luce dei video circolati di recente, attraverso i quali si fa riferimento ad operatori ecologici che avrebbero mescolato i rifiuti, mi corre l'obbligo di preannunciare che sono in corso gli accertamenti di rito e se dovesse emergere che qualcuno ha sbagliato vi assicuro che ne dovrà dare conto. Ad Acireale, sia chiaro, la raccolta differenziata dei rifiuti viene eseguita, grazie anche ai numerosi cittadini volenterosi che procedono sulla giusta direzione”.