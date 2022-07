Aci Sant'Antonio, Finocchiaro (M5s): "Il cimitero è in condizioni critiche, urge intervento"

"Diverse segnalazioni di concittadini ci giungono circa le condizioni di decoro delle aree prospicienti al cimitero comunale, in particolare in prossimità del caseggiato di proprietà comunale, su cui da anni chiediamo che l'amministrazione intervenga finanziando il ripristino e funzionalizzandolo". L'appello è stato lanciato dal consigliere comunale del Movimento cinque stelle di Aci Sant'Antonio Giuseppe Finocchiaro.

"Sono diversi i rifiuti ingombranti abbandonati nella zona - continua Finocchiaro - urgono interventi di rimozione e azioni di prevenzione per prevenire il formarsi di microdiscariche, nel segno di un dovuto decoro urbano in una zona troppo spesso trascurata anche in considerazione dello svolgimento del mercato settimanale sulla medesima area il lunedì".