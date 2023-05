Aci Sant'Antonio, via Leona discarica a cielo aperto: residenti esasperati

"Microdiscariche ovunque e mancati interventi di pulizia ordinaria e scerbatura, via Leona è una giungla", lo segnalano i residenti della via che congiunge Viagrande alla periferia di Aci Sant'Antonio. "Abbiamo più volte segnalato la situazione all'assessore competente ma neanche l'installazione di una telecamera ha scoraggiato gli incivili. I cumuli di immondizia crescono di giorno in giorno. Servirebbero più controlli e pulizia costante".