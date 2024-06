Acitrezza, presentato il programma dei festeggiamenti del Santo Patrono San Giovanni Battista

Presentato il ricco programma di appuntamenti religiosi, folkloristici e culturali dei solenni festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, patrono del borgo marinaro. Ad intervenire durante la conferenza tenutasi ieri sono stati il parroco don Carmelo Torrisi che ha illustrato il programma delle celebrazioni liturgiche che precedono la festa e che culminano il 23 con la messa vespertina e la processione della reliquia, il 24 con la svelata del simulacro del santo, il solenne pontificale presieduto dal vescovo diocesano monsignor Antonino Raspanti presidente della Conferenza Episcopale Siciliana e nel pomeriggio la processione.

Il 25 giugno la santa messa solenne presieduta da Mons. Giovanni Mammino rettore del seminario diocesano e nel pomeriggio la processione fino alla comunità parrocchiale di Santa Maria La Nova.Il parroco ha ribadito come gli appuntamenti liturgici sono parte fondamentale di ogni devoto che si fa guidare dagli insegnamenti del Battista grande maestro della fede. Il sindaco del comune di Aci Castello Carmelo Scandurra da trezzoto, ha ricordato come il mese di giugno sia occasione di gioia e spensieratezza per il paese.

Giuseppe Buzzurro presidente dell'Associazione Culturale, folkloristica e di tradizioni popolari "U pisci a mari" ha illustrato la pantomima trezzota che già da qualche anno è all'interno del Reis (il registro delle eredità immateriali della Regione Siciliana) e inoltre ha comunicato che insieme al coordinamento delle associazioni di Acitrezza, hanno organizzato il 21 e 22 giugno delle giornate di studio, valorizzazione e promozione delle iniziative trezzote inserite nel REIS. Giovanni Valastro presidente della Confraternita San Giovanni Battista ha presentato la 33° edizione della Sagra del Pesce Spada e il tradizionale spettacolo musicale del 23 giugno in collaborazione, già da qualche anno, con Telethon.

"Tutte le attività che proponiamo ogni anno servono ad arricchire di cultura e di folklore la nostra ricca festa patronale- spiega il presidente - A concludere la conferenza è il responsabile per la comunicazione della Commissione Festeggiamenti Filippo Agostino Russo che ha illustrato la diretta della festa ringraziando il Centro Studi Acitrezza che la cura e il Maxischermo in piazza curato dalla Commissione Festeggiamenti con le immagini della diretta. Ha inoltre annunciato gli hashtag ufficiali della festa da utilizzare nella condivisione delle foto sui social. In conclusione ha ribadito come ancora una volta Acitrezza si voglia legare al suo Santo Patrono con 2 concorsi, il concorso fotografico "Acitrezza Tra Fede e Folklore" curato dalla Commissione Festeggiamenti e in collaborazione con il FotoAmatore Massimo Vittorio e il Concorso "Acitrezza si illumina e si veste a festa per il suo Santo Patrono" con l'intento di divulgare sempre di più i colori del Santo, il rosso e il giallo.