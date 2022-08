Con le Acli Catania “Anzi@ni in Circolo”, il corso di informatica per over 60

Le Acli di Catania danno il via al progetto “Anzi@ni in Circolo”, che prevede corsi gratuiti di alfabetizzazione informatica rivolti ai cittadini e alle cittadine over 60. L’obiettivo è quello di combattere l’esclusione sociale dalla nuove tecnologie e contrastare l’isolamento sociale, il cosiddetto digital divide, che colpisce molte persone anziane, in un mondo in cui l’uso di Internet è diventato uno strumento imprescindibile per la vita di tutti i giorni.

Il corso comprende 5 lezioni, dalla durata di due ore ciascuna, durante le quali verranno impartite nozioni per utilizzare internet, microsoft word, posta elettronica e social media. I corsi, al termine dei quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione, si svolgeranno presso presso la sede provinciale di Catania (Corso Sicilia n.111) e presso la sede Acli di Belpasso (piazza Municipio n.32).

Per informazioni sulle iscrizioni rivolgersi presso la sede del circolo Acli più vicina o presso la sede provinciale a Catania; si può inoltre chiamare il numero 095/321286 (8:30/12:30) o mandare mail a catania@acli.it.

“Questo corso - dichiara il presidente provinciale Acli Catania Ignazio Maugeri - è importante per avvicinare gli over60 all’informatica, un mondo in cui molti anziani si sentono estranei. Utilizzare internet e i dispositivi tecnologici, inoltre, permette a loro di accorciare le distanze con amici e famigliari”. Per le Acli Catania - conclude il presidente Maugeri - è indispensabile supportare il mondo della cosiddetta terza età. Motivare e sostenere la persona anziana durante il percorso di vita è di fondamentale importanza per poterlo aiutare nell’accettare e affrontare le sfide della terza età”.