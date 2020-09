“Nuove prospettive per la società di domani”, le Acli si riuniscono in congresso

Dopo lo stop causato dall’emergenza sanitaria, riparte la stagione congressuale delle Acli su tutto il territorio nazionale e domenica 6 settembre 2020, alle ore 16 presso l’Hotel Nettuno di Catania, si celebrerà il 26° Congresso provinciale delle Acli di Catania dal titolo “Nuove prospettive per la società di domani”. Sarà un momento di dibattito e di confronto sul futuro dell’Associazione, che da anni opera nel territorio catanese, e di riflessione al fine di analizzare con un approccio propositivo le problematiche della società odierna. Durante il congresso provinciale, verrà eletto il Consiglio provinciale per il periodo 2020-2024 che a sua volta eleggerà il presidente provinciale. “L’incontro di domenica - afferma il presidente delle Acli di Catania Agata Aiello - oltre che per rinnovare i membri del Consiglio provinciale, sarà l’occasione per un dibattito proficuo su quanto sia ancora possibile fare per sanare le evidenti fratture e i divari esistenti attualmente all’interno della nostra Comunità”. “Sono innumerevoli - conclude il presidente Aiello - le fragilità emerse soprattutto negli ultimi mesi, bisogna quindi capire in che modo sarà possibile andare incontro alle nuove esigenze e ai nuovi bisogni della Comunità”.

Ecco il programma del Congresso:

ore 16.00 Riflessione spirituale

ore 16.15 Apertura lavori e adempimenti congressuali

ore 16.30 Relazione del Presidente provinciale Agata Aiello

ore 17.00 Saluti istituzionali

ore 18.00 Apertura del dibattito congressuale