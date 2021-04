Le Acli raccolgono uova di Paqua e giocattoli da distribuire ai bambini

Tutto il materiale, raccolto per i bambini meno fortunati, è stato consegnato a ben sei parrocchie di Catania e provincia e ad un istituto pubblico di assistenza e beneficenza

Grazie alle donazioni dei catanesi, Acli ed Acli Giovani hanno raccolto 170 uova di Pasqua e 160 giocattoli, nell'ambito delll’iniziativa “Un giocattolo, un sorriso” . Tutto il materiale, accuratamente sanificato nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, è stato consegnato a ben sei parrocchie di Catania e provincia e ad un istituto pubblico di assistenza e beneficenza, che hanno assunto l’impegno di distribuire i doni ai bambini meno abbienti. Queste le realtà coinvolte: oratorio San Filippo Neri di Catania; parrocchia dello Spirito Santo di Paternò; parrocchia Santissimo Crocifisso dei Miracoli - Gesuiti di Catania; parrocchia Santa Maria di Gesù di Catania; oratorio Salesiano S.Cuore di Catania; santuario dell'Addolorata dei Padri Passionisti di Mascalucia; ipab Santa Maria del Lume di Catania. "La solidarietà - afferma il presidente provinciale delle Acli di Catania - regala sempre delle belle emozioni. Eravamo certi che la città avrebbe risposto positivamente al nostro appello, ma non credevamo che in circa una settimana si potessero raccogliere così tanti doni. Grazie alla comunità che dimostra, come sempre, attenzione ed umanità, generando quello che mi piace definire un vero e proprio vortice d’amore".

"Le Acli in questo periodo storico - dichiara Ignazio Maugeri, presidente del patronato Acli Catania - devono essere più che mai vicine ai più fragili. Una risposta straordinaria è avvenuta dai nostri soci e sostenitori a cui va la nostra gratitudine". "Sono felice dell'eccezionale riuscita dell'iniziativa - afferma Vincenzo Coppola, coordinatore Giovani delle Acli Catania - della partecipazione e della generosità di tantissime persone. Insieme siamo riusciti a donare più di un sorriso".