Acli, inaugurato lo sportello legale, psicologico, per lavoro e università

Continua l’impegno delle Acli di Catania al fianco dei cittadini con un progetto che garantisce supporto legale, supporto psicologico e uno sportello di orientamento universitario e al mondo del lavoro. Il progetto, promosso dal punto famiglia delle Acli di Catania grazie al contributo che i cittadini hanno devoluto con il 5x1000, ha l’obiettivo di accompagnare la cittadinanza nella quotidianità, supportando giovani e meno giovani. “Offrire un supporto gratuito, sia esso di natura psicologica, legale o lavorativa- afferma il presidente provinciale delle Acli di Catania, Ignazio Maugeri – è fondamentale per agire concretamente per il bene della Comunità. Conosciamo bene i bisogni dei cittadini, di chi si trova in difficoltà anche a causa della situazione pandemica che stiamo vivendo ed ha bisogno di un supporto, semplicemente di parlare e trovare conforto. Conosciamo anche i bisogni dei numerosi studenti che si trovano molto spesso fagocitati dal mondo nuovo dell’università e di quanti hanno difficoltà a trovare lavoro. Ecco perché abbiamo deciso di assicurare incontri, anche in piattaforme virtuali, con la presenza di operatori qualificati”.

“Questo per noi, per le Acli Catania – conclude Maugeri – è l’unico modo di agire e stare vicino alla Comunità”. Ecco di seguito gli sportelli e i relativi contatti (si riceve solo su appuntamento) Lo sportello legale: grazie alla presenza di un avvocato, avv. Raffaele Trovato, lo sportello garantirà consulenza legale in materia di diritti civili: separazioni, divorzi, locazioni, lavoro, divisione ereditaria, successioni, ad esempio; lo sportello psicologico: il dott. Marco Tomaselli, psicologo, tramite incontri o attraverso la piattaforma Skype offrirà consulenza psicologica; lo sportello di orientamento al lavoro e al mondo universitario: la dott.ssa Rossella Fallico, giornalista, e Vincenzo Coppola, Coordinatore Giovani delle Acli Catania, offriranno supporto agli universitari e consulenza riguardante le opportunità di lavoro. Per informazioni: tel. 095/321286; mail: aclicatania1@gmail.com