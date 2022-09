Acoset, avviso pubblico relativo all’istituzione dell’albo degli avvocati di fiducia

Acoset, società che gestisce il Servizio Idrico Integrato per 21 comuni della provincia di Catania, rende noto che - in attuazione della Deliberazione 101 del Consiglio di Amministrazione Acoset del 2 settembre 2022 - ha aperto le procedure per la ricezione delle domande di iscrizione all’Albo degli Avvocati di fiducia di Acoset Spa per il conferimento degli incarichi legali.

“Con l’istituzione dell’albo dei legali di Acoset Spa l’obiettivo è quello di garantire efficienza, trasparenza, professionalità, competenza e concorrenza in un settore che rimane caratterizzato comunque dall’aspetto fiduciario”, dichiarano dalla Governance. “La best practice che vogliamo assolutamente seguire, nel rispetto della legge, è quella che ci suggerisce l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), cioè la formazione di elenchi di professionisti mediante una iscrizione con procedura aperta, accessibile direttamente dal nostro sito istituzionale. In questo modo la nostra amministrazione, al momento dell’affidamento, potrà consultare direttamente questo elenco con due vantaggi immediati: il primo è sicuramente il rispetto della specificità dei legali rispetto all’incarico conferito, in una logica di equa ripartizione degli incarichi. Il secondo aspetto, non trascurabile, è quello della celerità dell’azione amministrativa che si rende sempre più necessaria in un’azienda come la nostra”, concludono Il Presidente e il Direttore di Acoset SpA, rispettivamente Giovanni Rapisarda e Antonio Coniglio.

L’ Avviso è consultabile anche sul sito internet www.acoset.com sezione Albo Legali