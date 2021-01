Acoset chiude il ricevimento al pubblico fino ad inizio febbraio

Oggi, lunedì 18 gennaio, gli uffici Acoset SpA resteranno chiusi per attività di sanificazione e pulizia straordinaria, con relativo annullamento di tutti gli appuntamenti. Visto, inoltre, il nuovo decreto governativo che istituisce la zona rossa fino al 31 gennaio 2021, l'azienda informa gli utenti che tutti gli appuntamenti in sede sono annullati e le attività verranno gestite tramite lo sportello online. Sono sempre attivi i numeri del call center Acoset 800.910.148 (da rete fissa) e 095.2933111 (da rete mobile). I numeri saranno in funzione con i seguenti orari: lunedì-venerdì 8:30-12:30 e 17:00-20:00, e sabato 8:30-12:30.