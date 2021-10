Disservizi alla rete Acoset a causa del maltempo, cancellati gli appuntamenti

Acoset sta lavorando per ripristinare i menzionati servizi nel più breve tempo possibile e si scusa per eventuali disagi

Acoset SpA, l'azienda che si occupa della distribuzione idrica per 20 comuni nell’area pedemontana della provincia di Catania, informa che, a causa dell'ondata di maltempo, i sistemi operativi Acoset, il sito, i totem multimediali collocati nei comuni e le linee telefoniche sono momentaneamente non raggiungibili. A causa dell'inaccessibilità dei sistemi, gli appuntamenti previsti per oggi in sede sono cancellati. Verranno riprogrammati direttamente dall’azienda e comunicati telefonicamente agli utenti interessati. Acoset sta lavorando per ripristinare i menzionati servizi nel più breve tempo possibile e si scusa per eventuali disagi.